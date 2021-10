Der Impfstoff-Entwickler Novavax hat einen Produktionsvertrag mit dem Biotech-Unternehmen Mabion geschlossen. Das polnische Unternehmen soll das Antigen für den noch nicht zugelassenen Covid-19-Totimpfstoff großtechnisch herstellen. Laut dem Vertrag wird Mabion bis 2026 Produktionskapazitäten in seinem GMP-zertifizierten Werk in Zentralpolen zur Verfügung stellen. Die Erweiterung des Produktionsnetzwerks werde die Möglichkeiten von Novavax erweitern, den proteinbasierten Impfstoff in mehreren Regionen ...

