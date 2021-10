DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong fand wegen des Chung Yeung Festivals kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.384,25 +0,7% +18,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.877,50 +0,8% +15,7% Euro-Stoxx-50 4.130,60 +1,2% +16,3% Stoxx-50 3.590,86 +1,1% +15,5% DAX 15.382,70 +0,9% +12,1% FTSE 7.196,21 +0,8% +10,5% CAC 6.658,53 +0,9% +19,9% Nikkei-225 28.550,93 +1,5% +4,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,41 +0,47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,39 80,44 +1,2% 0,95 +70,1% Brent/ICE 84,14 83,18 +1,2% 0,96 +65,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,71 1.792,90 +0,3% +5,81 -5,2% Silber (Spot) 23,31 23,08 +1,0% +0,23 -11,7% Platin (Spot) 1.039,30 1.023,80 +1,5% +15,50 -2,9% Kupfer-Future 4,57 4,52 +1,1% +0,05 +29,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Freundlich tendieren die Indizes auf die Terminkontrakte an der Wall Street und deuten eine Eröffnung im Plus an. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Welle neuer Unternehmenszahlen, die am Donnerstag ansteht. So werden vorbörslich Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup berichten, hinzu kommen Zahlen von den größeren Unternehmen Unitedhealth Group und Walgreens Boots Alliance. Anleger werden darauf achten, ob sich die unerwartet hohe Inflation auf die Erträge ausgewirkt hat und ob die Aussichten der Unternehmen durch steigende Energiepreise, Unterbrechungen der Lieferkette und erwartete Zinserhöhungen in den nächsten zwei Jahren getrübt sind.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York

13:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q, London

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE 318.000 zuvor 326.000 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE +0,6% gg Vm zuvor +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE +0,5% gg Vm zuvor +0,6% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Den DAX stützen gut nachgefrage Auto-Aktien. Am Markt macht sich etwas Hoffnung breit, dass zumindest das Top der Inflationsentwicklung in Sicht sei. Insgesamt hat sich das Umfeld für Risiko-Assets aber wenig verändert. Gut kommen an der Börse die Zahlen des Werbekonzerns Publicis an, die Aktien steigen 1,7 Prozent. Südzucker klettern um 0,4 Prozent. Nachdem die Tochter Cropenergies am Vortag beim Gewinn enttäuschte, hebt die Mutter den Ausblick 2021/22 beim Umsatz leicht an. Für die Aktie von Nordex geht es mit 1,5 Prozent weiter nach oben. Im dritten Quartal 2021 erhielt die Nordex Group Aufträge für 389 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 1.829 Megawatt (MW) nach 1.229 MW im Vorjahr. Beim digitalen Zahlungsdienstleister Adyen geht es 2,6 Prozent höher. Die Jefferies-Analysten halten das Unternehmen für bestens positioniert, um von der Bezahlung via Internet zu profitieren. Beim Navi-Hersteller Tomtom berappeln sich die Aktien nach 5 Prozent Minus wieder auf 0,7 Prozent Plus. Tomtom sieht zwar den freien Cashflow nur noch bei 2 statt 5 Prozent des Umsatzes, dies gehe jedoch nur auf die bekannten Probleme in der Lieferkette zurück, heißt es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1605 +0,1% 1,1597 1,1573 -5,0% EUR/JPY 131,62 +0,2% 131,57 131,22 +4,4% EUR/CHF 1,0684 -0,3% 1,0700 1,0717 -1,2% EUR/GBP 0,8461 -0,3% 0,8480 0,8481 -5,3% USD/JPY 113,42 +0,1% 113,45 113,39 +9,8% GBP/USD 1,3716 +0,4% 1,3676 1,3645 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4352 +0,1% 6,4353 6,4285 -1,0% Bitcoin BTC/USD 57.593,76 +0,1% 58.006,51 56.197,01 +98,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fester - Die Inflationssorgen, die zuletzt auf den Märkten gelastet haben, traten etwas in den Hintergrund. Marktteilnehmer sprachen von einer leichten Erholung von den jüngsten Abgaben. Gleichwohl zeigten die jüngsten Daten aus China und den USA, dass vorerst nicht mit einem Ende des Preisauftriebs zu rechnen ist. Der Schanghai-Composite wurde vom kräftigen Anstieg der Erzeugerpreise belastet und gab um 0,1 Prozent nach. Der Nikkei-225 in Tokio verbesserte sich um 1,5 Prozent. Hier stützte die Ankündigung eines Konjunkturpakets von bis zu 290 Milliarden Dollar der neuen Regierung. Damit sollen die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie abgemildert werden. Vor allem die Aktien aus dem Technologie-Sektor zeigten sich mit Aufschlägen, gestützt von den positiven US-Vorgaben. In Seoul, wo der Kospi um 1,1 Prozent zulegte, waren vor allem Aktien aus den Bereichen Chemie-, Stahl- und Einzelhandel gesucht. Der S&P/ASX-200 in Sydney schloss mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent und beendete damit eine dreitägige Verluststrecke. Vor allem Minen- und Technologiewerte waren gesucht.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Donnerstag weiter zurück. Das Fed-Protokoll stößt bei den Anlegern auf ein positiv Echo. Die US-Notenbank könnte ab dem kommenden Monat die Anleihekäufe reduzieren und bis Mitte 2022 vollständig einstellen. Angesichts der Inflationsgefahren wird dies am Markt tendenziell als wachstumsfördernd und damit sogar positiv gewertet. Stützend für Credit ist der Auftakt der Berichtssaison. Größere negative Überraschungen sind bislang ausgeblieben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon will seine Strommasten als Mobilfunkstandorte vermarkten

Eon will einen Teil seiner mehr als 100.000 Hoch- und Mittelspannungsmasten in Deutschland Mobilfunknetzbetreibern als Funkmasten für ihre 4G- und 5G-Netze zur Verfügung stellen. Eine eigens dafür gegründete Tochtergesellschaft Eon TowerCo bereite derzeit einige Pilotprojekte vor, auch in der Nähe von Verkehrswegen. Schon im nächsten Jahr sollen erste Projekte in Betrieb genommen werden. Angaben zu den möglichen Kunden machte Eon nicht.

Delivery Hero verstärkt sich in Mittelamerika mit Übernahme von Hugo

Delivery Hero verstärkt sich durch eine Übernahme in Zentralamerika und der Karibik. Wie der Online-Lieferdienst mitteilte, soll durch die Übernahme der App Hugo im Bereich Essenslieferungen und Quick Commerce die Präsenz von Delivery Hero in Mittelamerika gestärkt und auf Jamaika ausgeweitet werden.

Hannover Rück zahlt künftig Basisdividende mindestens auf Vj-Niveau

Hannover Rück ändert die Dividendenpolitik, um die Kontinuität bei der Basisdividende künftig deutlicher herauszustellen. Einer Investorenpräsentation zufolge will der Konzern künftig eine Basisdividende mindestens auf Vorjahresniveau ausschütten. Bisher peilte der Rückversicherer bei der Basisdividende eine Ausschüttungsquote von 35 bis 45 Prozent des Nettogewinns an.

Nordex erzielt im 3Q Auftragseingang von über 1,8 Gigawatt

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat im dritten Quartal Auftragseingänge mit einer deutlich höheren Nennleistung erhalten als im Vorjahreszeitraum. Die Ordereingänge summierten sich im abgelaufenen Quartal auf 1,829 Gigawatt nach 1,229 Gigawatt im dritten Quartal 2020.

Südzucker erzielt Gewinnsprung und erhöht Umsatzprognose 2021/22

Die Südzucker AG hat im zweiten Geschäftsquartal auch unter dem Strich wieder einen Millionengewinn erzielt und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 leicht angehoben. Der Nettogewinn in den drei Monaten per Ende August lag bei 34 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen die Gewinnschwelle erreicht. Je Aktie erzielte der Konzern einen Gewinn von 0,17 Euro.

Mutares erlöst brutto 100 Mio EUR in Bezugsrechtskapitalerhöhung

Mutares hat im Rahmen der nun abgeschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung einen Bruttoerlös von rund 100 Millionen Euro eingenommen. Der Nettoerlös soll dazu genutzt werden, das Wachstum zu beschleunigen - zum einen durch Akquisitionen neuer Portfoliounternehmen sowie durch Add-on-Akquisitionen und Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen.

2G Energy verzeichnet rund 70 Prozent mehr Neugeschäft und investiert

