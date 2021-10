Anleiheinvestoren haben sich in diesem Jahr bereits mit unzähligen Herausforderungen konfrontiert gesehen - von niedrigen Zinsen über eine steigende Inflation bis hin zu sehr engen Spreads. Das schreibt von Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income bei Jupiter Asset Management, in einem Marktkommentar: "Jetzt droht das nachlassende globale Wachstum in eine Stagflation überzugehen. Zu einer Stagflation kommt es, wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt, die Arbeitslosigkeit steigt und die Inflation hoch bleibt. Für Anleger ist das ein bedrohliches Szenario, da es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...