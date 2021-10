Die Energiepreise heben ab. Das schreibt Olivier de Berranger, CIO bei LFDE, in einer Marktbetrachtung: Seit Jahresbeginn hat der Referenzpreis auf dem Gasmarkt in Europa um 300 Prozent zugelegt. Der Preis für CO2-Emissionen befindet sich ebenfalls im Höhenflug: eine Steigerung von 130 Prozent in einem Jahr. Der an den Gaspreis gebundene Strom folgt diesem Trend. Und die Ölpreise explodieren: Brent liegt bei fast 80 Dollar, verglichen mit 45 Dollar zu Jahresbeginn. Die Auswirkungen sind allerorts deutlich zu spüren: Stromknappheit in ...

