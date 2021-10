Um 12:28 liegt der ATX TR mit +0.62 Prozent im Plus bei 7552 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.12% auf 31.6 Euro, dahinter Erste Group mit +1.68% auf 39.37 Euro und Warimpex mit +1.23% auf 1.235 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15379 (+0.66%, Ultimo 2020: 13719). Heute hat der Verbund ein besonderes Jubiläum, man ist 12.000 Tage an der Börse (bezogen auf Erstnotiz 6.12.1988) natürlich gemeinsam mit der OMV und Wienerberger nach wie vor auch das verbliebene Trio, das seit ATX-Start durchgehend im Index vertreten war. Und: Wir schauen uns ja seit kurzem an, welche Aktie die beste der letzten 25 Jahre ist. Und das ist der Verbund mit 1642,48 Prozent ohne Dividenden. Verbund ( Akt. Indikation: 92,35 /92,50, -0,30%) 08.10.2021 ...

