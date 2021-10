Aktien: Nvidias Arm-Deal wackelt - was macht die Aktie?

Anzeige / Werbung Vor knapp einem Jahr gibt Nvidia bekannt, den britischen Arm-Konzern vom japanischen Tech-Investor Softbank übernehmen zu wollen. Der Preis: 54 Milliarden Dollar. Doch die EU-Wettbewerbshüter prüfen nun sehr genau. Für schlappe 54 Milliarden Dollar will sich der US-Grafikkartenspezialist Nvidia den Entwickler Arm einverleiben. Das Angebot an den japanischen Technologieinvestor Softbank ist nun knapp ein Jahr alt, aber ein Abschluss noch immer nicht in trockenen Tüchern. Die EU könnte für Probleme sorgen, wie Insider sagen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Den Angaben zufolge wollen die EU-Wettbewerbshüter die Übernahme des Chip-Entwicklers durch den US-Konzern vertieft prüfen. Nvidia biete zwar Zugeständnisse an. Die EU-Wettbewerbsaufsicht habe aber keine Rückmeldungen von Konkurrenten und Kunden zu den Zugeständnissen einholen lassen. Das wiederum lasse darauf schließen, dass das bisherige Entgegenkommen Nvidias nicht ausreiche. Der Chip-Entwickler Arm gilt in der Branche als "neutrales" Unternehmen: Es stellt seine Produkte allen Unternehmen zur Verfügung. Zu seinen Kunden zählen etwa Apple, Samsung und Qualcomm. Arm-Prozessoren finden sich deshalb in nahezu jedem Smartphone. Nvidia-Aktie erholt sich dennoch Die Aktie von Nvidia ist in einem langfristigen Aufwärtstrend, tendiert aber seit Monaten seitwärts. Die Unterstützung bei knapp 200 Dollar hat gehalten, stabilisiert hat sich auch der MACD (Momentum), der leicht nach oben dreht. Die jüngste Erholung hat den Kurs wieder an das Rekordhoch bei rund 230 Dollar herangeführt. Ein erneuter Test dieser Marke erscheint daher möglich. Enthaltene Werte: GB0000595859,DE0006231004,US67066G1040,US8740391003,NL0010273215

