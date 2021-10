Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit klaren Zuwächsen beendet. Der heimische Leitindex schloss um 0,71 Prozent höher auf 3.750,52 Einheiten. Beflügelnd wirkte am Berichtstag eine starke Stimmung an den internationalen Leitbörsen. Sowohl an der Wall Street als auch in Europa ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. Die Anleger haben die Hoffnung, dass die Preissteigerungen jetzt den Höhepunkt erreichen und die Inflation danach wieder zurückgeht, hieß es aus dem Handel. Zudem hat sich die Lage am US-Arbeitsmarkt überraschend deutlich verbessert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank erstmals in der Coronakrise unter 300.000. Dies sorgte für internationale Unterstützung. ...

