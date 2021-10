Der amerikanische Aluminiumkonzern Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, NYSE: AA) will am 19. November 2021 (Record day: 29. Oktober 2021) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Damit schüttet Alcoa erstmals seit 2016 wieder eine Dividende aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,40 US-Dollar an Dividende bezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 48,60 US-Dollar (Stand: ...

