In ihrem aktuellen Börsenbericht geben sich die Analysten von Raiffeisen Research erneut optimistisch. Sie meinen: "Der September hat seinem Ruf als mieser Börsenmonat schlussendlich wieder einmal alle Ehre gemacht und die Aktienmärkte in Richtung Süden geschickt. In der ersten Oktoberhälfte haben sich die Märkte wieder etwas stabilisieren können, wenngleich die Volatilität aus mannigfaltigen Gründen aber immer noch erhöht ist: Zwar wurde die Krise rund um den chinesischen Immobilienentwickler Evergrande fürs Erste einmal gut verarbeitet, aber der Nachrichtenfluss diesbezüglich blieb bis zuletzt klar negativ. Auch wenn wir nach wie vor davon ausgehen, dass die Problematik vorwiegend den chinesischen Immobilienmarkt betrifft und ...

