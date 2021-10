Der Recyclingkonzern Prezero will am Standort Porta Westfalica bis zu 120 Mio € in neue Recyclinganlagen für Verpackungsabfälle der dualen Systeme investieren. Geplant sind eine neue Sortieranlage für Leichtverpackungen (LVP) sowie eine Kunststoffrecyclinganlage. Bislang betreibt die Recyclingtochter der Schwarz-Gruppe am Standort eine LVP-Sortieranlage, die 2006 errichtet worden war und nun ersetzt ...

