Die Lufthansa musste in den vergangenen Tagen trotz positiver Nachrichten einige Rückschläge hinnehmen. So ging die Airline trotz erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und neuen Umsätzen regelrecht in den Sturzflug über. Doch jetzt scheint der Kranich die Kurve zu kriegen und wieder in den Steigflug überzugehen. Grund dafür könnte eine neue Analyse der Deutschen Bank sein.

Denn die Experten des größten deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...