DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.442,50 +0,3% +19,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.076,75 +0,3% +17,3% Euro-Stoxx-50 4.162,85 +0,3% +17,2% Stoxx-50 3.611,43 +0,2% +16,2% DAX 15.493,92 +0,2% +12,9% FTSE 7.224,67 +0,2% +11,6% CAC 6.708,26 +0,3% +20,8% Nikkei-225 29.068,63 +1,8% +5,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,56 -0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,92 81,31 +0,8% 0,61 +71,2% Brent/ICE 84,76 84,00 +0,9% 0,76 +67,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,25 1.795,83 -0,8% -13,58 -6,1% Silber (Spot) 23,27 23,58 -1,3% -0,31 -11,9% Platin (Spot) 1.054,85 1.058,60 -0,4% -3,75 -1,5% Kupfer-Future 4,71 4,63 +1,7% +0,08 +33,7%

Beim Ölpreis scheint kein Ende des Anstiegs in Sicht. Am Vortag hatte die IEA die Prognose für den Ölverbrauch angehoben. Ein Grund sei die Verlagerung zum Öl vom Gas, dessen Preis eine extreme Teuerung verzeichnet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht im Plus werden die Indizes an der Wall Street am Freitag zum Start erwartet. Die Anleger konzentrieren sich verstärkt auf die Unternehmensergebnisse zum dritten Quartal, wobei sie ein Auge darauf haben, ob Inflation und Lieferkettenprobleme die Ergebnisse geschmälert haben und die Ausblicke beeinträchtigen. Vorbörslich stehen die Zahlen von Goldman Sachs im Fokus. Zudem werden vor der Startglocke der Empire State Manufacturing Index, Im- und Exportpreise sowie der Einzelhandelsumsatz publiziert. Nach Handelsstart folgt noch der Michigan-Index der Verbraucherstimmung

Die Aktie von Alcoa rückt um 5,7 Prozent vor. Der Aluminiumkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und einen Nettogewinn eingefahren, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Verlust verbucht worden war. Die Markterwartungen wurden dabei übertroffen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 26,5 zuvor: 34,3 14:30 Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) PROGNOSE: 73,0 zuvor: 72,8 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Lage an den Anleihemärkten hat sich zuletzt beruhigt und der Auftakt in die US-Berichtssaison ist gelungen. Im Blick steht im weiteren Verlauf die Bekanntgabe der US-Einzelhandelsumsätze. Hauptgewinner unter Europas Sektoren sind die Banken. Hier geht es im Schnitt um 1,5 Prozent nach oben. Deutsche Bank legen sogar 2,9 Prozent zu. Fundamental stützt die Versteilerung der Zinskurve, die bessere Bankerträge verspricht. Den Startschuss zur Rally haben allerdings die fünf US-Großbanken vom Vortag gegeben. Sie alle hatten ihre EPS-Schätzungen deutlich übertroffen. Dagegen brechen Pearson um mehr als 10 Prozent ein. Händler können sich das Minus nicht ganz erklären, da die Quartalszahlen im erwarteten Rahmen lagen. Ein überraschend gutes drittes Quartal lässt den Bekleidungskonzern Hugo Boss optimistischer werden. Die Aktien rücken um 1 Prozent vor. Nach schwachen Drittquartalszahlen geben Drägerwerk 1,1 Prozent nach. Die Aktien des Bergbaukonzerns Rio Tinto büßen 1 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Prognose für die Eisenerzlieferungen gesenkt. Aktien von Fluggesellschaften profitieren von der geplanten Lockerung der Testpflicht für ankommende Passagiere an britischen Flughäfen, die vom 24. Oktober an gelten soll.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1612 +0,1% 1,1608 1,1588 -4,9% EUR/JPY 132,72 +0,7% 132,35 131,73 +5,3% EUR/CHF 1,0723 +0,2% 1,0714 1,0704 -0,8% EUR/GBP 0,8450 -0,4% 0,8484 0,8471 -5,4% USD/JPY 114,29 +0,5% 114,03 113,67 +10,7% GBP/USD 1,3743 +0,5% 1,3682 1,3678 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,4313 -0,1% 6,4313 6,4376 -1,1% Bitcoin BTC/USD 59.190,55 +2,5% 59.527,26 57.545,51 +103,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Positive Vorgaben von der Wall Street haben für steigende Kurse gesorgt. Teilnehmer verwiesen vor allem auf den überzeugenden Start in die Berichtssaison. So hatten am Vortag fünf US-Banken und auch Alcoa mit ihren Quartalszahlen überzeugt. Dazu kamen besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt, denn die wöchentlichen Erstanträge fielen stärker als prognostiziert. Am deutlichsten fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,8 Prozent aufwärts ging. Hier stützte zusätzlich ein schwacher Yen, der vor allen den Export-Werten zu Kursgewinnen verhalf. So legten die Aktien von Sony um 2,2 Prozent zu und für Nissan Motor ging es 1,4 Prozent nach oben. Der Schanghai-Composite blieb mit einem Plus von 0,4 Prozent dagegen etwas zurück. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent nach oben. In Schanghai belasteten Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung, hieß es. Dazu kamen die andauernden Sorgen um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande. Die Aktien waren weiterhin vom Handel ausgesetzt. Der Kospi in Seoul rückte um 0,9 Prozent vor. Hier waren es vor allem die Technologiewerte, die mit den positiven Vorgaben von der Nasdaq deutliche Kursgewinne verzeichneten. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent. Vor allem Aktien aus dem Reisesektor trieben das Sentiment an, hieß es. Der japanische Stahlproduzent Nippon Steel hat den Autokonzern Toyota beschuldigt, gestohlene Technologie für einen Stahlwerkstoff in Elektromotoren verwendet zu haben. Nippon Steel reichte eine Patentrechtsklage gegen den langjährigen Geschäftspartner ein. Die Aktien von Nippon Steel erhöhten sich um 0,6 Prozent, Toyota Motor stiegen um 0,4 Prozent.

CREDIT

Weiter auf Einengungskurs gehen am Freitag die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Die zunehmende Risiofreude der Marktteilnehmer zeigt sich auch hier in allen Marktsegmenten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VOLKSWAGEN

Die Autoverkäufe des Volkswagen-Konzerns haben sich wegen der massiven Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern auch im September abgeschwächt. Weltweit sank der Absatz um ein Drittel gegenüber dem Vorjahresmonat auf 626.000 Fahrzeuge. Alle Marken mit Ausnahme von MAN sowie alle Regionen verzeichneten rückläufige Zahlen. Auf dem wichtigsten VW-Markt China war der Einbruch mit fast 42 Prozent am deutlichsten, gefolgt von Westeuropa mit einem Minus von gut 32 Prozent. In Nordamerika ging es um 11 Prozent nach unten.

PORSCHE

Der Sportwagenhersteller Porsche hat nach einem starken Halbjahr im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der globale Absatz ging um 14,8 Prozent auf 63.542 Einheiten zurück. In den ersten neun Monaten legten die Verkäufe um 13 Prozent zu, wie der Automobilkonzern mitteilte.

DIC ASSET

Dic Asset hat drei Immobilien in Bochum für insgesamt rund 73 Millionen Euro verkauft. Damit erreicht das beurkundete Verkaufsvolumen im Geschäftsjahr 2021 aktuell rund 246 Millionen Euro, wie die Dic Asset AG mitteilte. Bis zum Jahresende sind Verkäufe im Gesamtvolumen von rund 300 bis 400 Millionen Euro geplant.

KNORR-BREMSE

Die Knorr-Bremse AG verliert ihren Vorstand Peter Laier: Der der promovierte Maschinenbauingenieur, der seit 2016 die Division Systeme für Nutzfahrzeuge verantwortet, legt sein Mandat auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31. Dezember nieder, um sich beruflich neu zu orientieren, wie das Unternehmen in München mitteilte. Sein Ressort wird ab 1. Januar übergangsweise von Vorstandschef Jan Mrosik geführt. Der Aufsichtsrat habe die Nachfolge-Suche eingeleitet.

NIPPON STEEL/TOYOTA

Der japanische Stahlproduzent Nippon Steel hat den Autokonzern Toyota beschuldigt, gestohlene Technologie für einen Stahlwerkstoff in Elektromotoren verwendet zu haben. Die Nippon Steel Corp reichte eine Patentrechtsklage gegen ihren langjährigen Geschäftspartner ein - ein bemerkenswerter Schritt, da Streitigkeiten zwischen japanischen Automobilherstellern wie Toyota und ihren Zulieferern selten an die Öffentlichkeit dringen.

TELEFONICA

Telefonica verkauft sein Mobilfunkgeschäft in El Salvador für 144 Millionen Dollar (umgerechnet 125 Millionen Euro) an General International Telecom. Der Preis entspreche dem Siebenfachen des operativen Gewinns vor Abschreibungen (OIBDA) von Telefonica Moviles El Salvador vom vergangenen Jahr. Der Verkauf sei Teil des laufenden Portfoliomanagements. Telefonica hält 60 Prozent an der Holding Telefonica Centroamerica Inversiones, bei der Telefonica Moviles El Salvador angesiedelt ist, der Rest gehört Corporacion Multi Inversiones.

TOYOTA

Toyota Motor wird seine Fertigung im November um 15 Prozent oder rund 150.000 Fahrzeugen verringern. Ursächlich seien neben den Chip-Knappheiten auch die aktuellen Probleme mit Stromversorgung in China, schreibt die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei ohne Angaben von Quellen. Ungeachtet dessen halte der Autokonzern an seinem Ziel fest, 9 Millionen Fahrzeuge im laufenden Geschäftsjahr zu produzieren, das bis Ende März 2022 läuft.

