AT&S baut das Werk in Leoben weiter aus und investiert in ein R&D-Center für Substrat- und Packaging-Lösungen für die globale Halbleiter-Industrie. CEO Andreas Gerstenmayer: "Wir sind vor einigen Jahren in das IC Substrate-Geschäft eingestiegen und damit näher an die Halbleiter-Industrie herangerückt. Mit der Erweiterung um Packaging Lösungen für Halbleiter gehen wir noch einen Schritt weiter auf diese Industrie zu". In Leoben sollen künftig Prototypen und Kleinserien von sogenannten Semicon Backends hergestellt werden, derzeit ist laut Gerstenmayer keine andere Firma in Europa in diesem Bereich tätig. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 500 Mio. Euro bis zum Jahr 2025 geplant, darin enthalten ist bereits das angekündigte ...

