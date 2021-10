Geburtstage:15.10.1950: Wolfgang Ruttenstorfer (OMV) 15.10.1966: Heimo Scheuch (Wienerberger) Extrema:15.10.2008: Flop 1: Agrana: -12.38% - [Flop 2: -11.16% (18.11.2008), Flop 3: -10.9371% (01.02.2017)] zum Kalender 15.10.2008: Flop 3: Immofinanz: -33.33% - [Flop 1: -47.83% (25.11.2008), Flop 2: -36.05% (18.09.2008)] zum Kalender 15.10.2008: Flop 1: RBI: -24.66% - [Flop 2: -17.81% (08.10.2008), Flop 3: -15.77% (27.10.2008)] zum Kalender 15.10.2008: Flop 2: voestalpine: -15.56% - [Flop 1: -15.7351% (12.03.2020), Flop 3: -14.33% (05.11.2008)] zum Kalender Gleichbleibende Serie in Tagen:15.10.2001: UBM: Längste gleichbleibende Serie: 8 Tage (endete am 15.10.2001) zum Kalender Positive Serie in Performance:15.10.2008: Palfinger: Beste Performance Serie: 32.13% (4 Tage - endete am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...