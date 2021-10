Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Silber Philharmoniker 1/1 -0,04% auf 27,11, davor 4 Tage im Plus (2,57% Zuwachs von 26,44 auf 27,12), Rosgix -0,12% auf 2994,33, davor 4 Tage im Plus (0,16% Zuwachs von 2992,98 auf 2997,78), EVN 0% auf 24,15, davor 4 Tage im Plus (4,09% Zuwachs von 23,2 auf 24,15), Goldbarren (1oz, philoro) -0,69% auf 1572,07, davor 3 Tage im Plus (1,9% Zuwachs von 1553,56 auf 1583,06), Gurktaler AG Stamm -0,65% auf 15,4, davor 3 Tage im Plus (14,81% Zuwachs von 13,5 auf 15,5), Goldbarren (250g, philoro) -0,7% auf 12489, davor 3 Tage im Plus (1,92% Zuwachs von 12340 auf 12577). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Lenzing 108,6 (MA100: 107,15, xU, davor 37 Tage unter dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: SBO (2 Plätze ...

