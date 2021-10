Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 15.10.2021 - Stimmung an der Börse bleibt gut, DAX über 15.500, Dow über 35.000, Goldman Sachs Q3Die Stimmung an der Börse bleibt auch zum Wochenende hin gut. Die Sorge um eine Korrektur scheint komplett verflogen. Der DAX geht über der Marke von 15.500 Punkten ins Wochenende. Er schloss mit 15.587 Punkten und +0,8 %. Der Dow Jones steigt wieder über die runde Marke von 35.000 Punkten. Der ATX in Wien legte +0,8 % zu auf 3.780 Punkte, der ATX Total Return auf 7.618 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war RWE mit +4,5 %. Die Versorger profitieren am Freitag von den Plänen der immer wahrscheinlicher werdenden Ampelkoalition, noch schneller als bisher geplant aus ...

