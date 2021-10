Mit einer Performance von rund 1000 Prozent in zwölf Monaten machte der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam. Anschließend folgte zwar ein jäher Absturz, doch seit Monatsbeginn ist Plug Power zurück in der Erfolgsspur. Satte 40 Prozent sattelte die Aktie allein in den vergangenen Tagen auf. Mittlerweile müssen für einen Anteilsschein schon wieder mehr als 30 US-Dollar hingelegt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...