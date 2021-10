BioNTech baut seine Stellung als führender Impfstoffhersteller gegen das Virus auf der Welt weiter aus. So reichte das Unternehmen gemeinsam mit US-Partner Pfizer am Freitag die Zulassungsunterlagen für den Impfstoff für die Altersklasse der Fünf- bis Elfjährigen auch an der europäischen Arzneimittelbehörde EMA ein, nachdem der Antrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA schon vor einer Woche eingegangen war.

An der Börse kommen BioNTech neue Impulse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...