DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal deutlich verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs mit einer Rate von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft des Landes noch um 7,9 Prozent gewachsen. Ökonomen hatten in einem Konsens des Wall Street Journal mit einem Plus von 5,1 Prozent gerechnet. Mehrere Faktoren trugen zur Abschwächung der Wachstumsrate bei. So wurden die während der Pandemie gewährten Stimuli für die Wirtschaft zurückgefahren. Auch die Eingriffe der Regierung in den Sektoren Technologie, Immobilien und Bildung spielten eine Rolle. Zudem machten sich die Energie-Engpässe angesichts steigender Kohlepreise bemerkbar. Nicht zuletzt bekam die Wirtschaft die Störungen der Lieferketten wegen pandemiebedingter Schließungen von Produktionsstätten, Engpässen im Lieferverkehr und der Halbleiter-Knappheit zu spüren. Auch die chinesische Industrieproduktion hat im September geschwächelt. Die Produktion zog um 3,1 Prozent zum Vorjahr an, nachdem sie im August noch um 5,3 Prozent zugelegt hatte. Ökonomen hatten mit 3,8 Prozent gerechnet. Zurückgehalten wurde die Industrie von Energie-Engpässen, die auf massiv steigende Kohlepreise und die strengeren Klimaziele der Regierung zurückzuführen waren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

23:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q, Melbourne

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,5% zuvor: 76,4%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.457,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.087,25 -0,3% Nikkei-225 28.998,24 -0,2% Hang-Seng-Index 25.194,76 -0,5% Kospi 3.011,18 -0,1% Shanghai-Composite 3.556,71 -0,4% S&P/ASX 200 7.381,10 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Stimmung an den Börsen ist von Zurückhaltung geprägt, gebremst von den schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Belastet wurde die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft von Stromengpässen, Problemen in der Lieferkette und neuen Covid-19-Ausbrüchen. Hinzu kommen die anhaltenden Probleme im angeschlagenen Immobiliensektor mit dem wankenden Sektorriesen Evergrande. Die Anleger setzten indessen darauf, dass Peking der Wirtschaft unter die Arme greifen wird. Rückenwind kommt zudem von der Wall Street, wo die gut angelaufene Berichtssaison zuletzt für ein freundliches Umfeld gesorgt hat. Die Börse in Tokio wird etwas unterstützt vom weiter schwachen Yen, von dem vor allem exportorientierte Werte profitieren. Dem Sentiment in Sydney kommt die Aufhebung von lokalen Corona-Restriktionen zugute.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von J.B. Hunt Transport gab 1,4 Prozent nach auf 187,80 US-Dollar, nachdem die Titel im regulären Geschäft um 8,7 Prozent gestiegen waren. Das Unternehmen hatte für das dritte Quartal einen Gewinn und einen Umsatz über den Erwartungen vorgelegt.

Virgin Galactic stiegen um 1,0 Prozent auf 20,21 Dollar, nachdem die Aktie zuvor um 16,8 Prozent abgestürzt war. Das Raumfahrtunternehmen hatte den Start des vollen kommerziellen Dienstes für Flüge für private Astronautenreisen auf Ende nächsten Jahres verschoben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.295,28 +1,1% 382,72 +15,3% S&P-500 4.471,42 +0,7% 33,16 +19,1% Nasdaq-Comp. 14.897,34 +0,5% 73,91 +15,6% Nasdaq-100 15.146,92 +0,6% 94,50 +17,5% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 979 Mio 793 Mio Gewinner 1.619 2.554 Verlierer 1.690 760 Unverändert 139 154

Fester - Nach den kräftigen Gewinnen vom Vortag hat die Wall Street den Erholungskurs fortgesetzt. Vor allem vorgelegte Geschäftszahlen sorgten für ein freundliches Umfeld. Konjunkturseitig zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Alcoa sprangen um 15,2 Prozent nach oben. Der Aluminiumkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und nach einem Vorjahresverlust einen Nettogewinn eingefahren. Die Markterwartungen wurden übertroffen. Zudem wurde ein Aktienrückkauf-Programm angekündigt. Wie schon die bisherigen Berichtsbanken hat auch Goldman Sachs (+3,8%) überzeugt. Der Gewinn wurde deutlich gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. J.B. Hunt Transport gewannen 8,7 Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Gewinn und einen Umsatz über den Erwartungen vorgelegt hatte. Moderna gaben 2,3 Prozent nach. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt Informanten zufolge eine Entscheidung über die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs für Jugendliche. Johnson & Johnson gewannen 0,7 Prozent. Die Berater der FDA empfehlen einstimmig, eine zusätzliche Dosis des Covid-19-Impfstoffs des Unternehmens zuzulassen. Virgin Galactic stürzten um 16,8 Prozent ab, nachdem das Raumfahrtunternehmen den Start des vollen kommerziellen Dienstes für Flüge für private Astronautenreisen auf Ende nächsten Jahres verschoben hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,39 2,9 0,36 27,0 5 Jahre 1,12 6,4 1,05 75,5 7 Jahre 1,41 6,4 1,34 75,6 10 Jahre 1,57 5,4 1,51 65,1 30 Jahre 2,04 2,6 2,02 39,7

Am Anleihemarkt legten die Renditen wieder zu, nachdem sie an den vergangenen Tagen nachgegeben hatten. Die Zehnjahresrendite stieg um 5,4 Basispunkte auf 1,57 Prozent

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1581 -0,2% 1,1602 1,1611 -5,2% EUR/JPY 132,44 -0,1% 132,55 132,44 +5,0% EUR/GBP 0,8437 +0,0% 0,8434 0,8468 -5,5% GBP/USD 1,3726 -0,2% 1,3753 1,3712 +0,4% USD/JPY 114,35 +0,1% 114,30 114,09 +10,8% USD/KRW 1.182,50 +0,0% 1.182,50 1.180,88 +8,9% USD/CNY 6,4370 +0,0% 6,4356 6,4280 -1,4% USD/CNH 6,4361 +0,1% 6,4326 6,4255 -1,0% USD/HKD 7,7800 +0,0% 7,7780 7,7802 +0,4% AUD/USD 0,7406 -0,2% 0,7420 0,7434 -3,9% NZD/USD 0,7066 -0,3% 0,7088 0,7063 -1,7% Bitcoin BTC/USD 62.364,26 +2,8% 60.674,76 59.416,51 +114,7%

Am Devisenmarkt zeigte sich im Euro-Dollar-Paar wenig Bewegung, dagegen stand der Yen weiter unter Druck. Der Dollar überwand erstmals seit November 2018 wieder die Marke von 114 Yen. Der Bitcoin stieg erstmals seit April über die Marke von 60.000-Dollar. Kommende Woche steht die Entscheidung der SEC über die Zulassung des ersten US-Bitcon-Futures-ETF an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,53 82,28 +1,5% 1,25 +74,6% Brent/ICE 85,79 84,86 +1,1% 0,93 +69,1%

Bei den Ölpreisen setzte sich der Anstieg weiter fort. Am Vortag hatte die IEA die Prognose für den Ölverbrauch angehoben. Ein Grund sei die Verlagerung zum Öl vom Gas, dessen Preis eine extreme Teuerung verzeichnet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.768,26 1.767,61 +0,0% +0,65 -6,8% Silber (Spot) 23,33 23,31 +0,1% +0,02 -11,6% Platin (Spot) 1.055,75 1.059,95 -0,4% -4,20 -1,4% Kupfer-Future 4,78 4,73 +1,0% +0,05 +35,5%

Der Goldpreis geriet mit den steigenden Renditen unter Druck. Als zinsloses Investment verliert das Edelmetall bei steigenden Marktzinsen an Attraktivität.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GLOBALE LIEFERKETTE

Die Beeinträchtigungen der globalen Lieferketten werden nach Einschätzung von US-Verkehrsminister Pete Buttigieg bis ins kommende Jahr hinein andauern. Der Minister betonte am Wochenende in mehreren politischen Talkshows, die Regierung von Präsident Joe Biden tue alles, um die Häfen sowie den Transport auf Schienen und Straßen zu entlasten. Dabei würden "all unsere Optionen neu bewertet".

FILM-INDUSTRIE USA

Ein Streik der Beschäftigten in Hollywood ist im letzten Moment abgewendet worden. Die US-Gewerkschaft Iatse, die zehntausende Filmschaffende vertritt, verkündete am Samstagabend auf ihrer Webseite eine Einigung mit den Produktionsfirmen. Iatse-Präsident Matthew Loeb nannte die auf drei Jahre angelegte Einigung in einer Erklärung ein "Hollywood-Ende". Die Vereinbarung muss noch von den Gewerkschaftsmitgliedern bestätigt werden.

CHINA

China hat einem Medienbericht zufolge große Fortschritte bei der Entwicklung von Hyperschallraketen gemacht. Wie die Financial Times am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, testete China bereits im August einen neuen Hochgeschwindigkeitsgleitkörper. Demnach schickte China das atomwaffenfähige Geschoss mit einer Rakete des Typs "Langer Marsch" ins All, wo es die Erde auf einer niedrigen Umlaufbahn umkreiste, bevor es Kurs auf sein Ziel nahm. Drei verschiedenen Quellen zufolge verfehlte das Geschoss sein Ziel allerdings um mehr als 30 Kilometer, berichtete die Zeitung. Dem Bericht zufolge zeigten sich US-Geheimdienste von den neuen militärischen Fähigkeiten China überrascht.

IRAN

Die iranische Regierung will nach Angaben eines Abgeordneten am Donnerstag in Brüssel die Gespräche mit den fünf verbleibenden Nationen des Atomabkommens von 2015 wieder aufnehmen. Außenminister Hossein Amir-Abdollahian habe angekündigt, die im Juni ausgesetzten Gespräche zur Rettung des Abkommens am Donnerstag fortsetzen zu wollen, sagte der Parlamentarier Ahmad Aliresabeigui. Ein weiterer Abgeordneter bestätigte die Wiederaufnahme "in dieser Woche".

JAPAN

Japans neuer Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Sonntag eine rituelle Opfergabe an den umstrittenen Yasukuni-Schrein geschickt. Der Yasukuni-Schrein ist rund 2,5 Millionen japanischen Kriegstoten geweiht, darunter auch verurteilten Kriegsverbrechern. Besuche von japanischen Politikern an dem Schrein sorgen daher regelmäßig für große Verärgerung in China und Südkorea, die im Zweiten Weltkrieg von Japan besetzt worden waren.

TRANSATLANTISCHER U-BOOT-STREIT

Der transatlantische U-Boot-Streit ist nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell beigelegt. Der Streit hatte zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Frankreich auf der einen und den USA und Australien auf der anderen Seite geführt. Die USA, Großbritannien und Australien hatten Mitte September ein indopazifisches Bündnis angekündigt, das auch den gemeinsamen Bau von Atom-U-Booten für Australien umfasst.

BIONTECH

hat zusammen mit dem Partnerunternehmen Pfizer nun auch in der EU die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auf Fünf- bis Elfjährige beantragt.

FACEBOOK

will nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren 10.000 neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union schaffen. Laut einem am Montag veröffentlichten Blog-Beitrag des Unternehmens sollen die "hochqualifizierten Jobs" entstehen, um die virtuelle Welt "Metaverse" aufzubauen. Chancen auf eine Anstellung haben demnach unter anderem "hochspezialisierte Ingenieure".

FACEBOOK

Facebooks Führungskräfte haben lange behauptet, dass sich mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz die chronischen Probleme des Unternehmens mit der Erkennung von Hassreden, exzessiver Gewalt und minderjährigen Nutzern lösen lassen würden. Laut internen Dokumenten, in die das Wall Street Journal Einblick hatte, liegen solche Lösungen in noch weiterer Ferne, als diese Führungskräfte vermuten.

EXPENSIFY

hat am Freitag die Unterlagen für einen Börsengang an der Nasdaq (Symbol EXFY) eingereicht. Die Cloud-basierte Softwareplattform für Ausgabenmanagement will bei ihrem Börsengang 100 Millionen Dollar erlösen. Das Unternehmen sagte nicht, wie viele Aktien es anbieten will.

FORD

plant sein wichtiges Elektrokomponenten-Werk nicht in Köln. "Nach unserem Kenntnisstand wird die Fertigung der Elektrokomponenten in Halewood angesiedelt", sagte Gesamtbetriebsratschef Martin Hennig der Automobilwoche. Im britische Halewood werden mit der Investition im voraussichtlich dreistelligen Millionen-Euro-Bereich Hunderte Jobs gesichert.

JOHNSON & JOHNSON

Die Berater der US-Gesundheitsbehörde FDA empfehlen einstimmig, eine zusätzliche Dosis des Covid-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson zuzulassen, um den Schutz gegen das Coronavirus zu verstärken. Das Gremium aus externen Ärzten und Experten stimmte mit 19:0 Stimmen für die Empfehlung, dass alle Erwachsenen, die eine erste Dosis des J&J-Impfstoffs erhalten haben, die zweite Dosis mindestens zwei Monate später erhalten sollten.

MODERNA

Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt mehreren Informanten zufolge eine Entscheidung über die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche. Die Behörde will zuvor prüfen, ob die Impfung zu einem erhöhten Risiko für eine seltene entzündliche Herzerkrankung führen kann, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

TESLA

Elektroautobauer und das britische Strom-Startup Octopus Energy wollen nach Spiegel-Informationen ab 18. Oktober einen deutschlandweiten Stromtarif einführen. Das Angebot soll den Einstieg in ein sauberes, digitalisiertes Energiesystem ebnen.

TESLA / VW

Elon Musk, Gründer des Elektroautoherstellers Tesla, hat am Donnerstagabend vor VW-Führungskräften auf einer Tagung im österreichischen Alpbach gesprochen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Teilnehmerkreisen. Musk schaltete sich demnach auf Einladung von VW-Chef Herbert Diess per Video zu. Spätestens seit dem Bau der Gigafactory bei Berlin gilt Tesla als Volkswagens größter Rivale in Sachen E-Mobilität.

