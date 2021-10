Andritz nahm die an Xuong Giang Paper Mill in Vietnam gelieferte Tissueproduktionslinie erfolgreich in Betrieb. Die PrimeLineCOMPACT S 1300-Tissuemaschine weist eine Konstruktionsgeschwindigkeit von 1.300°m/min sowie eine Papierbreite von 2,85 m auf und verwendet Frischfasern als Rohmaterial für die Produktion von hochwertigen Gesichtstüchern, Toilettenpapier und Servietten.

