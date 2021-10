Was heute bei Amazon los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund drei Prozent an. 3409,02 USD müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Kommt jetzt die Rallye?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Amazon-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...