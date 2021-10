Ob in der Autoindustrie, der Unterhaltungselektronik oder im Bereich der Haushaltsgeräte: Die Technologien werden intelligenter und stellen immer mehr Anforderungen ans Oberflächendesign. Zukunftsfähige Dekoration verbindet Optik und Funktionalität. Kaum eine andere Branche wird in den kommenden Jahren von so bedeutenden Veränderungen geprägt werden wie die Autoindustrie. E-Mobilität, autonomes Fahren - das Auto der Zukunft ist intelligent vernetzt und zeichnet sich durch sein futuristisches Design ...

Den vollständigen Artikel lesen ...