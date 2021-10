Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und konnte dabei mal so richtig überzeugen. Insgesamt sammelte Nordex Aufträge für Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1,8 Gigawatt ein. Rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Aktienkurs schoss darauf nach oben. In nur einer Woche ging es mal eben um 15 Prozent nach oben. Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein!

Denn geht es nach der Investmentbank Jeffries ...

Den vollständigen Artikel lesen ...