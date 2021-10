Düsseldorf/Essen, 18. Oktober 2021 - Ein neuer Solarpark mit einer installierten Leistung von 11,2 Megawatt ist am 14. Oktober 2021 im bayerischen Rotthalmünster ans Netz gegangen. "Den Strom aus der Anlage vermarkten wir über einen Direktabnahmevertrag, ein sogenanntes PPA (Power Purchase Agreement), an RWE Supply &Trading. Wir gehören damit zu den Ersten in Deutschland, die diese Art der Vermarktung umsetzen", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Der neue Solarpark wird pro Jahr rund 12.800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...