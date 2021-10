++ Aktien in Europa handeln schwächer ++ DE30 zieht sich vom 61,8%-Retracement zurück ++ Siemens bestätigt Pläne zur Abspaltung einer weiteren Einheit ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche schwächer. Die westeuropäischen Blue-Chip-Indizes fielen um mehr als 0,5%, wobei der französische CAC 40 (FRA40) um mehr als 0,7% nachgab und zu den größten Underperformern gehörte. Der polnische WIG20 (W20) ist mit einem Plus von 0,6% aktuell der stärkste europäische Blue-Chip-Index. Die deutschen Koalitionsgespräche kommen langsam voran. SPD, Grüne und Freie Demokraten haben in der vergangenen Woche eine vorläufige Einigung über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen erzielt, wobei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...