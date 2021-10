Valneva hat soeben die Studienergebnisse der finalen Studie zu ihren Totimpfstoff VAL2001 veröffentlicht. Die Resultate überzeugen. Und wie! So ist der Schutz vor schweren Corona-Verläufen in der Testgruppe, die mit dem Valneva-Impfstoff behandelt wurde, genauso hoch wie in der Referenzgruppe. Gleichzeitig sind die unerwünschten Nebenwirkungen bzw. Reaktionen auf die Impfung deutlich geringer!

Nachdem diese Ergebnisse nun vorliegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...