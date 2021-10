Brückner Maschinenbau beauftragt Coperion, Stuttgart, mit mehr als 50 Doppelschneckenextrudern von Typ ZSK Mc18, die in Anlagen zur Herstellung flexibler Bopet-Verpackungsfolien integriert werden. Bereits in der Vergangenheit hatte Brückner Technologie von Coperion in einer Vielzahl an Streckfolien-Anlagen integriert. Die nun georderten Doppelschneckenextruder werden in Produktionsanlagen in China installiert. Extrudertechnologie für Streckfolien-Anlagen Mittels der ZSK-Extruder werden Compounds ...

