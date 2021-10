Das TITK Rudolstadt setzt am 4. November 2021 seine Reihe Rudolstädter Kunststofftage fort. Thema der Veranstaltung: Filamentbasierter 3D-Druck vs. pulverbasierter 3D-Druck. In dem eintägigen Workshop, der zusammen mit Industrie- und Forschungspartnern durchgeführt wird, erfahren die Teilnehmer, welches System welche Vorteile hat und welche Anwendungsfelder sich empfehlen. Mit an Bord sind diesmal Maschinenhersteller, Materialanbieter, Forschungseinrichtungen sowie Anwender aus der Industrie. Als ...

