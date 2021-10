Valneva hat gute Daten beim Covid-Impfstoff erreicht, was die Aktie heute stark beflügelt. Konkret hat das Unternehmen positive Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase 3-Studie Cov-Compare bei VLA2001 erreicht. Valneva-CEO Thomas Lingelbach: "Diese Ergebnisse bestätigen die Vorteile, die häufig mit inaktivierten Ganzvirusimpfstoffen in Verbindung gebracht werden. Wir sind entschlossen, unseren differenzierten Impfstoffkandidaten so schnell wie möglich zur Zulassung zu bringen und glauben weiterhin, dass wir einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen die Covid-19-Pandemie leisten können. Wir sind sehr daran interessiert, jenen Menschen, die noch nicht geimpft sind, eine alternative Impfstofflösung anzubieten." Valneva hat mit der rollierenden ...

