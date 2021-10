Die Fakuma in Friedrichshafen bildete den Rahmen zur offiziellen Übergabe einer neuen hydraulischen Arburg-Spritzgießmaschine vom Typ Allrounder an das Institut für Kunststofftechnik Darmstadt (IKD). Am Messestand der Hochschule Darmstadt (h_da) nahmen Prof. Dr.-Ing. Thomas Schröder und M. Eng. Bardo Palmberg als Vertreter der Hochschule Darmstadt an der Zeremonie teil. Dr. Christoph Schumacher, Bereichsleiter Marketing, und Gebietsverkaufsleiter Thomas Knop von Arburg, übergaben die neue Maschine ...

