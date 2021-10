Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Dauer: 00:14:53 https://open.spotify.com/episode/1I5jy0IaUkkswOutCQ0blj Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatschen in "Wiener Börse Plausch #2" über das aktuelle Geschehen in Wien, erwähnen dabei im Intro Clemens Haipl, Fritzi und Daniela Kraus bzw. Harald Waiglein. Aktienseitig geht es um mehrere Valneva-Fans, Personalia bei Lenzing und Semperit und Raiffeisen Rih Search. Wiener Börse Plausch #2: Valneva-Fans, Personalia Lenzing & Semperit, Clemens Haipl, Fritzi und Daniela Kraus, Rih Search 18.10.21 In diesem Beitrag erwähnte Podcasts: Podcast "Wien echt" ...

