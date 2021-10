DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Börse dürfte im dritten Quartal kräftig gewachsen sein. Während das Segment Investment Fund Services weiter zugelegt und die Rohstoffbörse EEX von steigenden Energiepreisen profitiert haben sollte, macht der nach wie vor nur geringe zyklische Rückenwind der wichtigsten Sparte Eurex weiter zu schaffen. Zur Stärkung des organischen Wachstums bleiben gezielte Unternehmenskäufe ein wichtiger Strategiepfeiler. Die Deutsche Börse wird die Geschäftszahlen voraussichtlich nach Börsenschluss gegen 19:00 Uhr veröffentlichen. Das Management hat erst jüngst die Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Daran dürfte sich seitdem nichts geändert haben. Auch Analysten stufen die Ziele als gut erreichbar ein. Der Konzern strebt 2021 ein Wachstum der Nettoerlöse auf rund 3,5 Milliarden Euro sowie einem Anstieg des berichteten EBITDA auf rund 2 Milliarden Euro an. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2021:

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Nettoerlöse 839 +19% 12 708 Operative Kosten 379 +18% 11 320 EBITDA 493 +23% 11 400 Ergebnis nach Steuern 284 +20% 3 236 Ergebnis je Aktie 1,57 +27% 12 1,24 - alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

TAGESTHEMA II

Die Software AG hat ihre Jahresprognose angepasst. Angesichts einer besser als erwarteten Entwicklung des Geschäftsbereichs Adabas & Natural (A&N) ist das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen zwar zuversichtlicher mit Blick auf die A&N-Entwicklung im Gesamtjahr geworden, im Geschäftsbereich Digital Business rechnet die Software AG dagegen 2021 nun mit einer schwächeren Entwicklung als bislang angenommen.

Im Segment Adabas & Natural legten die Bookings im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt um 2 Prozent zu und in den ersten neun Monaten 2021 um währungsbereinigt 7 Prozent. Im Digitalgeschäft stiegen die Bookings im dritten Quartal währungsbereinigt um 6 Prozent und auf Neunmonatssicht um währungsbereinigt 11 Prozent.

Im Gesamtjahr 2021 rechnet die Software AG im Bereich Adabas & Natural nun nur noch mit einem Rückgang der währungsbereinigten Bookings um 8 bis 12 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten minus 20 bis minus 30 Prozent. Für den Geschäftsbereich Digital Business prognostiziert die Software AG dagegen nur noch ein währungsbereinigtes Wachstum der Bookings von 13 bis 17 Prozent nach bislang geplanten 15 bis 25 Prozent. Zwar verzeichne das Digitalgeschäft weiterhin eine starke Nachfrage, allerdings benötigten einige der Anfang des Jahres getätigten Pipeline-Investitionen länger als erwartet, um ausgereifte Vertragsabschlussmöglichkeiten zu liefern, begründete die Software AG den gesenkten Ausblick für den Digitalbereich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- US/United Airlines, Ergebnis 3Q

- DE/Erster Handelstag des Spac GFJ ESG Acquisition I SE

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q.

- DE/Takkt AG, Ergebnis 3Q

- DE/Atoss Software AG, Ergebnis 3Q

- DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz September zuvor: +4,465 Mrd CHF - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +3,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: +6,0% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.487,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.478,25 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.291,00 +0,0% Nikkei-225 29.218,70 +0,7% Schanghai-Composite 3.593,23 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 169,18 +8 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.474,47 -0,7% DAX-Future 15.475,00 -0,8% XDAX 15.490,81 -0,8% MDAX 34.389,65 +0,1% TecDAX 3.721,66 -0,1% EuroStoxx50 4.151,40 -0,8% Stoxx50 3.607,17 -0,6% Dow-Jones 35.258,61 -0,1% S&P-500-Index 4.486,46 +0,3% Nasdaq-Comp. 15.021,81 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,10 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit leichten Kursgewinnen an Europas Aktienbörsen rechnen Händler am Dienstag. Die Vorlagen aus den USA und Asien seien in Ordnung, vor allem seien die vielbeobachteten US-Renditen wieder unter die Marke von 1,60 Prozent gesunken. An der übergeordneten Konsolidierungstendenz dürfte sich aber nichts ändern. "Der Markt dürfte seitwärts laufen, bis klare Tendenzen aus der Berichtssaison erkennbar sind", sagt ein Händler. Die zentralen Fragen, auf die sich der Markt Antworten erhoffe, seien der Umgang mit den Problemen der Lieferketten und mit der Inflation.

Aus Europa kommen bereits erste Daten zum dritten Quartal. Mit Zahlen von Danone, Procter & Gamble, Philip Morris und Johnson & Johnson werden vor allem die eher defensiven Sektoren der Konsum-, Haushaltsgüter- und Lebensmittelhersteller im Fokus gesehen.

RÜCKBLICK: Leichter - Im Handel war von Gewinnmitnahmen nach der kleinen Rally der Vorwoche die Rede. Fundamental belasteten enttäuschende Wachstumszahlen aus China bei zugleich weiter anziehenden Rohstoffpreisen. In den kommenden Tagen nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Für die Konzerne im breiten Stoxx-600-Index erwarten Analysten eine deutliche Erholung der Gewinne vom Corona-Dämpfer des Vorjahresquartals. Allerdings schätzen sie, dass die Gewinne rund 10 Prozent niedriger ausgefallen sein könnten als in der zweiten Periode. Der stärkste Rückgang wird bei Autoherstellern und Finanzunternehmen erwartet. Für den Autosektor ging es um 1,9 Prozent nach unten. Auch die Aktien von Luxusgüterherstellern lagen sehr schwach im Markt. Hintergrund waren die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China. LVMH gaben 2,2 Prozent nach, Kering 2,4 Prozent, Hugo Boss 2,1 Prozent oder Burberry 1,9 Prozent. Geschäftszahlen zum dritten Quartal legte Philips vor. Die Aktien gaben 3,1 Prozent ab. Im Blick stand der gesenkte Ausblick. Playtech haussierten um fast 60 Prozent. Das Unternehmen hatte der Übernahme durch Aristocrat Leisure zugestimmt. Umicore verloren 3,9 Prozent. Das Unternehmen wurde beim Ausblick vorsichtiger.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Im schwachen Automobilsektor büßten Porsche 3,4 Prozent ein, VW 3,2 Prozent und Daimler 2 Prozent. Covestro sanken um 3,3 Prozent. Hier drückte eine Abstufung durch die Societe Generale. Teamviewer hielten sich mit einem Plus von 0,1 Prozent besser als der Gesamtmarkt. CFO Stefan Gaiser verlässt das Unternehmen. Nach Ansicht von Warburg bieten die nun vorgenommenen personellen Veränderungen im Management die Chance, verlorenes Vertrauen wieder herzustellen.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel am Montag fiel die Formycon-Aktie mit einem Plus von gut 12 Prozent auf. Das Unternehmen hatte eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für das Covid-Medikament FYB207 mit der in Singapur ansässigen SCG Cell Therapy für die asiatisch-pazifische Region vermeldet.

USA - AKTIEN

Freundlich - Gestiegene Marktzinsen in den USA und schwache Konjunkturdaten aus China und den USA dämpften die Kauflust nur zu Beginn. Die Anleger hakten die Daten bald ab und griffen vor allem zu Aktien aus den Sektoren Konsumgüter des nicht-täglichen Bedarfs (+1,9%), Einzelhandel (+1,2%) und Technologie (+1,1%) zu. Beobachter erklärten dies mit der fundamental immer noch guten Lage der US-Unternehmen. Außerdem verfügten die US-Verbraucher über reichlich Geld, das in den Konsum fließen könne, hieß es. Nach erfolgreichen Studienergebnissen zu einem Corona-Impfstoff zogen die ADR-Titel des französischen Biotechnologie-Unternehmens Valneva um fast 33 Prozent an. Oyster Point Pharma stiegen um 1,9 Prozent. Die Pharmagesellschaft hat eine Zulassung in den USA erhalten. Dagegen hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Revance-Mittel DaxibotulinumtoxinA die Zulassung zunächst verweigert. Revance Therapeutics fielen um gut 39 Prozent. Den Daumen gesenkt hat die Behörde auch über ein Lungenhochdruck-Mittel von Mannkind (-18,3%). Die Aktie des Entwicklungspartners United Therapeutics sank um 1,5 Prozent. Schwächster Wert im Dow war die Disney-Aktie mit minus 3,0 Prozent. Barclays hatte die Titel auf Equal-Weight von Overweight abgestuft. Zillow brachen um 9,4 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen erklärte, dass es für den Rest des Jahres keine Häuser mehr kaufen werde. Es befinde sich "jenseits der operativen Kapazität".

