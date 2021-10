BHP hat im ersten Geschäftsquartal weniger Eisenerz und Kupfer produziert Societe Generale erwägt Kauf von Krypto-Depotbank und sieht sich dazu in der Schweiz um (Coindesk) Biontech hat für eine neue Rezeptur ihres Covid-19-Impfstoffes Comirnaty eine positive Stellungnahme der EMA erhalten bet-at-home beschließt die vorläufige Einstellung des Online-Casino in Österreich und die Bildung weiterer Rückstellungen Delivery Hero investiert in den europäischen Lebensmittellieferanten Gorillas Formycon schließt Kooperations- und Lizenzvereinbarung für COVID-19-Medikament ab Software AG punktet weiter bei Datenbanken - Senkt Ausblick für Digitalgeschäft Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

