Der amerikanische Supermarktbetreiber Albertsons Companies, Inc. (ISIN: US0130911037, NYSE: ACI) zahlt am 12. November 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Damit steigert das Unternehmen die Dividende um 20 Prozent oder 2 US-Cents. Record date ist der 29. Oktober 2021. Aktuell werden 0,48 US-Dollar auf das Jahr gerechnet ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von ...

