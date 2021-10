Für die Fahrzeugkomponente eines Elektroautos konnte sich Elring Klinger, Dettingen/Erms, den begehrten SPE-Award (Society of Plastics Engineers) der internationalen Gesellschaft für Kunststofftechnik (SPE Central Europe) sichern. Den Award verlieh SPE Central Europe in diesem Jahr bereits zum 20. Mal im Bereich der herausragenden Entwicklungen bei Kunststoffteilen für den Fahrzeugbau. Elring Klinger überzeugte hierbei mit einem Frontend-Modulträger, eingesetzt in einem Fahrzeug des US-Elektroautoherstellers ...

