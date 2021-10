++ Aktien in Europa handeln uneinheitlich ++ DE30 testet im H4-Chart den 200er-SMA ++ Delivery Hero investiert 235 Millionen Dollar in ein weiteres Lieferservice-Startup ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag uneinheitlich. Die Indizes aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich notieren mehr oder weniger unverändert, während der spanische IBEX (SPA35) mit einem Plus von 0,7% am besten abschneidet. Trotz einer positiven asiatischen Sitzung tun sich die Anleger ...

