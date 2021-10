[pic1, left, 250] Der Management Club hat ein Ranking namens "Österreich Top-Manager:Innen auf LinkedIn" veröffentlicht, welches auf der Zahl der Follower basiert. Thomas Arnoldner, Telekom Austria, ist Nr. 1 mit 10.607, ich wäre mit meinen 6.770 Followern sogar auf Rang 3, aber bin wohl ein No Name für den Management Club. Auf Rang 2 liegt mit Peter Bosek ein Netzwerker 1a, einzig der Zusatz "Erste Group Bank AG" stimmt zum Stichtag 1.10.2021, das beim Ranking angeführt ist, seit ca. einem Jahr nicht mehr, er ist ja jetzt CEO der Luminor Group, was sich auch auf seinem LinkedIn-Profil wiederspiegelt. Und die absolute Nr. 1 ist ein Deutscher, der mittlerweile als halber Wiener durchgehen sollte: Börsechef Christoph Boschan mit 23.378 Followern.Telekom ...

