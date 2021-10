Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -0,79% auf 32,52, davor 6 Tage im Plus (5,2% Zuwachs von 31,16 auf 32,78), CA Immo -0,27% auf 37,5, davor 4 Tage im Plus (1,62% Zuwachs von 37 auf 37,6), AT&S -1,03% auf 33,65, davor 4 Tage im Plus (12,4% Zuwachs von 30,25 auf 34), ATX Prime -0,02% auf 1906,63, davor 3 Tage im Plus (1,43% Zuwachs von 1880,17 auf 1907,03), Amag0% auf 38,2, davor 3 Tage im Plus (2,96% Zuwachs von 37,1 auf 38,2), Bawag -0,09% auf 54,65, davor 3 Tage im Plus (2,24% Zuwachs von 53,5 auf 54,7), Immofinanz -0,28% auf 21,56, davor 3 Tage im Plus (3,74% Zuwachs von 20,84 auf 21,62), Kapsch TrafficCom -0,13% auf 14,98, davor 3 Tage im Plus (0,67% Zuwachs von 14,9 auf 15), OMV -0,48% auf 54,3, davor 3 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 52,76 auf 54,56), Petro Welt ...

