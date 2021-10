Bei allen Powercell-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund fünf Prozent aus. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Powercell-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...