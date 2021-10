Aktien: Chip-Krise lässt EU-Autoabsatz einbrechen - VW-Aktie macht Hoffnung

Anzeige / Werbung Die Chip-Krise belastet weiter den europäischen Automarkt. Für das Gesamtjahr ist wohl mit einem Absatz auf dem niedrigen Vorjahresniveau zu erwarten. Die VW-Aktie bietet nach der jüngsten Korrektur dennoch Chancen. Die Hoffnung, dass der EU-Neuwagenmarkt sich im Laufe des Jahres 2021 vom Krisenjahr 2020 erholen kann, ist verfrüht gewesen. Dies zeigen die Zahlen der Pkw-Neuzulassungen im September. Er sank um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 718.598 Stück und fiel damit auf den niedrigsten Septemberwert seit 1995. Ursache sei vor allem der Mangel an Halbleitern. Von Januar bis September gab es ein Plus von 6,6 Prozent auf 7,5 Millionen Fahrzeuge im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Corona-Jahres. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Lieferprobleme bei Computerchips und anderen Teilen bremsen die Autoproduktion und damit das Angebot. Die Industrie kann deshalb die große Nachfrage nicht bedienen. Sie konzentriert sich aktuell auf die profitabelsten Modelle und geben weniger Rabatt, Umsatzeinbußen drohen. Der Chip-Mangel bremst auch die Markteinführung der neuen Elektroauto-Modelle, deren Marktanteil wegen staatlicher Kaufanreize wächst. In den fünf größten Automärkten Westeuropas ist gut jedes fünfte Neufahrzeug im September ein reines E-Auto oder Plug-in-Hybrid. Die batterieelektrischen Autos lagen vor den Hybriden, die noch einen Verbrennungsmotor an Bord haben. Erstmals sind in Deutschland mehr Elektroautos als neue Diesel-Fahrzeuge auf die Straße gekommen. VW-Aktie bildet Boden aus Die Aktie von VW hat einen Teil dieser Entwicklung bereits im Aktienkurs vorweggenommen. Seit Mitte März befindet sich der Titel in einem Abwärtstrend, die jüngste Unterstützung bei knapp 180 Euro hat jedoch gehalten. Die Aktie stabilisiert sich nun zwischen rund 180 und 200 Euro, gestützt von einem steigenden MACD (Momentum). Ein Ausbruch nach oben erscheint daher möglich, auch wenn der erste Anlauf gescheitert ist. Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,NL0010877643,DE0007664039,US88160R1014

