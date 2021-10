Das amerikanische Versicherungsunternehmen Brown & Brown Inc. (ISIN: US1152361010, NYSE: BRO) wird die Quartalsdividende um 10,8 Prozent auf 0,1025 US-Dollar anheben. Die nächste Auszahlung erfolgt am 17. November 2021 (Record day: 3. November 2021). Es ist die 28. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet künftig 0,41 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 64,09 US-Dollar ...

