In den USA überraschten die Einzelhandelsumsätze positiv. Entgegen dem erwarteten Rückgang stiegen die Umsätze im September gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent. Auf Jahressicht zogen die Umsätze um 14 Prozent an und zeigten die Kauflaune der US-Konsumenten an. Die Inflation in den USA bleibt weiterhin hoch, wie die Daten zum Konsumentenpreisindex (CPI) zeigen. Im September stieg der CPI gegenüber dem Vormonat stärker als erwartet um 0,4 Prozent, auf Jahressicht ergibt sich ein Wert von 5,4 Prozent. Die Inflationsrate verharrt somit ...

