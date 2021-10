Um 11:18 liegt der ATX TR mit -0.08 Prozent im Minus bei 7616 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.87% auf 94.125 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.60% auf 47.75 Euro und UBM mit +1.02% auf 44.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15536 (+0.11%, Ultimo 2020: 13719). Heute hat die Telekom Austria gute Zahlen geliefert, die Aktie war stets die Nr. 1 in unserem Berichtstags-Ranking. Dabei schreiben wieder den "Berichtstags-Trend" mit. Wer konnte mit den Quartalszahlen in der Regel überzeugen, wer enttäuschte? Wer hatte einen guten Ausblick? Der Sekundärmarkt gibt stets direkte Antworten. Allerdings: Wir erfassen das nur für den ATX TR und die Telekom ist ja nicht mehr dabei. Die neuen Leader sind SBO, die an Berichtstagen im Schnitt um ...

