Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier, diesmal Nr. 42, 21.10.2021: http://www.boersen-kurier.at- Auf den Mix kommt es an: Bei einem Fondsportfolio sind hohe Aktienquoten unumgänglich.- Gewerkschaften zurück Jens Korte live aus den USA- Live aus den HVs: Wir für Sie bei S Immo und Aventa- Von der Inflation profitieren. Mehr dazu im Fonds Spezial- Wochenschau. Europa steht vor einem dramatischen Energie-Man- gel, meint Andreas Unterberger.Seite 2- Immobilien. Chinas Branchenriesen sind ins Wanken gekommen. Welche Konsequenzen drohen?- Lieferengpass. Die deutsche Wirtschaft leidet unter dem weltweiten Materialmangel- DAX-Aufsteiger. Der Essenslieferant Hellofresh will weiter expandieren. Wir haben uns die Aktie genau angesehen- Branchenanalyse. Internationale ...

