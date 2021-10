++ Gewinn und Abonnentenwachstum übertreffen die Erwartungen ++ Umsatz im Rahmen der Prognosen ++ Unternehmen erwartet negativen Cashflow in Q4 ++ Die Aktien von Netflix (NFLX.US) fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 2%, obwohl der Streaming-Gigant die Erwartungen der Analysten in Bezug auf den Gewinn und das Abonnentenwachstum übertraf, die in der Regel einen größeren Einfluss auf die Aktienentwicklung haben als die Zahlen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...