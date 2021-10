Auf dem Projektforum, das am 13. und 14. Oktober 2021 stattfand, wurde Sven Blanck als neuer Clustergeschäftsführer vorgestellt. Darüber hinaus gab es Einblicke in Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungsprojekte. Das Spitzencluster MAI Carbon von Composites United, Augsburg, organisiert in jedem Jahr ein Projektforum und einen Strategieworkshop für seine Mitglieder. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die beiden Veranstaltungsformate dieses Jahr am 13. und 14. Oktober gemeinschaftlich online ausgetragen. ...

