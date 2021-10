Was es bei einem Börsengang aus technischer, steuerlicher und rechtlicher Sicht zu berücksichtigen gilt, war Thema bei der virtuell abgehaltenen Veranstaltung "Die Börse als Boost für Ihr Unternehmen" von Wiener Börse, tpa und Eisenberger+Herzog Rechtsanwälte (E+H). Gleich vorweg: Ein Börsenlisting im MTF-Segment oder gar ein IPO im Amtlichen Handel geht keinesfalls von heute auf morgen - man sollte schon mit einer Vorbereitungsphase von bis zu sechs Monaten rechnen. Schließlich gilt es jede Menge Formalitäten, wie beispielsweise die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft inklusive Bestimmung von Organen oder Satzungsänderungen und vieles mehr, im Vorfeld vorzunehmen. "Den Notar sieht man in dieser Zeit sehr oft", fasst E+H Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...