Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #4" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Die heutige Folge ist erstmals "powered by" und zwar durch den Standortfonds Own360, dies mit einem sagenhaften Werbekostenzuschuss, der im Beitrag auch transparent genannt wird. Own360-Manager Martin Foussek war zudem persönlich vor Ort und plauderte mit. Themen: Verbund, Telekom Austria, die Allerbesten an Berichtstagen, HVs, dazu "Was ist mit Dir, Christian Kern?" und ein Boxershort-Verweis zu Boris Johnson. Link (14:00 Minuten): ...

