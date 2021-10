Die Rohölvorräte in den USA sind in der am 15. Oktober zu Ende gegangenen Woche um 0,431 Millionen Barrel gesunken, nachdem sie in der Vorwoche um 6,088 Millionen Barrel zugenommen hatten, während die Analystenschätzungen von einem Anstieg um 1,857 Millionen Barrel ausgegangen waren, wie aus dem EIA Petroleum Status Report hervorgeht. Die Cushing-Rohölvorräte fielen um 2,320 Millionen Barrel, nach einem Rückgang von 1,968 Millionen Barrel in der Vorwoche. Die Benzinvorräte fielen um 5,368 Millionen ...

