Die 15.500 Punkte könnten im Deutschen Aktienindex dann doch wohl zunächst die Marke bleiben, an der sich Bullen und Bären auf einen Waffenstillstand einigen. Der Ausbruchsversuch kurz nach Start des heutigen Handels nach oben kann als Fehlzündung bezeichnet werden. Die Bullen wurden knapp 70 Punkte wieder eingefangen und die Rally am Nachmittag nur halbherzig wieder aufgenommen. Und das, obwohl der Dow Jones Rekordluft schnuppert. Der Funke von der Wall Street will aber schon seit Tagen nicht so ...

